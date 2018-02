Detuvieron a dos ex intendentes en una causa por corrupción

Los ex intendentes de la localidad correntina de Perugorría, Jorge Corona y su pareja, Angelina Lesieux, prófugos de la Justicia desde diciembre pasado, se entregaron este viernes en el juzgado de instrucción de la ciudad de Curuzú Cuatiá, según informaron fuentes judiciales.

El matrimonio era buscado por Interpol en el marco de una causa que los investiga por presuntos delitos de corrupción durante sus mandatos, ante el supuesto desvío de $45 millones. Tras estar dos meses prófugos, los ex funcionarios se presentaron al mediodía en el juzgado de Instrucción y Correccional de ese Municipio en Corrientes, a cargo de Martín José Vega, quien lleva adelante una investigación por presunta malversación de fondos para la construcción de viviendas.

Tanto Corona como Lesieux tenían pedido de captura desde el 19 de diciembre pasado: la acusación hacia ambos es la de ser “organizadores de una asociación ilícita destinada a sustraer fondos administrados por el Municipio”. En ese momento, luego de una serie de allanamientos, no fueron encontrados en su domicilio.

A su vez, ese día fueron detenidos la ex secretaria de Gobierno, Patricia Vera; la ex tesorera Sabrina Lammens; y el contador y ex auditor del municipio, Ernesto Moray Mussio.

Para poder encontrarlos, la justicia correntina solicitó la colaboración de Interpol, por lo que se libró una orden de captura internacional motivada por un insólito mensaje de la propia funcionaria, Angelina Lesieux, quien publicó en Twitter: “Ya estamos en Cancún. Besitos”, el pasado 21 de diciembre.

La pareja está imputada por los supuestos delitos de asociación ilícita en calidad de organizadores, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública, según ordenó el juez Vega.