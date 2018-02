Hugo Moyano sube la apuesta, pero pierde apoyo de sindicales

Un día después de la marcha contra el Gobierno, y en una reacción contra el avance de causas judiciales en su contra, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, denunciará “persecución” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y pedirá la presencia de “expertos internacionales” para que verifiquen una supuesta violación de la libertad sindical.

Mientras tanto, la Uocra de Gerardo Martínez así como el sindicato de los porteros de edificios, del kirchnerista Víctor Santamaría, restaron apoyo a la manifestación comandada por el líder camionero.

La decisión de Moyano, que vuelve a poner bajo la lupa los motivos de la movilización del 21, fue revelada en un breve comunicado, horas después de que la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña pidiera la intervención de la obra social de Camioneros.

“Ante los ataques y persecuciones sufridos por parte de diferentes organismos del Estado Nacional de manera arbitraria e ilegal, violatorios de derechos y garantías constitucionales, y de los convenios 87 y 98 de la OIT, Hugo Antonio Moyano, en su carácter de representante de la Federación Nacional de Camioneros, presentará una denuncia ante la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo el día 22 de febrero del corriente a las 16”, se informó.

Se especificó, además, que “la denuncia será dirigida a la OIT con sede en Ginebra, a la Comisión de Normas, para que sea resuelta en la próxima conferencia, para que el Estado cese la conducta persecutoria, y asimismo envíen una misión de expertos internacionales para verificar el cumplimiento de los convenios citados”, referidos a la libertad sindical.

Ocaña amplió este jueves su denuncia por lavado de dinero contra Moyano, a partir de información que dijo haber obtenido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La legisladora pidió al juez federal Claudio Bonadio que investigue un giro de 35 millones de pesos que habría beneficiado a empresas del grupo familiar del sindicalista.

Menos apoyo

En una reunión del Consejo Directivo del Suterh (encargados de edificios) se resolvió ayer a la tarde no respaldar ni participar de la protesta del 21 de febrero en la avenida 9 de Julio.

“Nuestra no participación no es en contra ni a favor de nadie. Creemos que tenemos que trabajar para la unidad de los trabajadores y una marcha de un sólo sector no ayuda”, señalaron.

Santa María fue uno de los miembros del Consejo Directivo de la CGT que participó de la reunión dónde se decidió por mayoría adherir a la protesta. Aunque ante sus íntimos, el dirigente del Suterh dijo que sólo asistió en calidad de miembro de la conducción, sin definir postura hasta ayer a la tarde.

Asimismo, el secretario general de la Uocra y referente de los “Gordos”, Gerardo Martínez, expuso sus diferencias con la movilización que Camioneros convocó para el próximo miércoles 21, con Hugo Moyano a la cabeza y el apoyo de las dos CTA y movimientos sociales. “Con la marcha no resolvemos nada si no abrimos un puente de diálogo”, sostuvo.

Martínez consideró que “una cosa es la estrategia sindical sobre cómo encarar la situación, y otra cosa son las acciones fácticas”, indicó el referente.