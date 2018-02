“No queremos que Macri esté el año que viene en el sillón de Rivadavia”

El presidente del PJ, José Luis Gioja, fue contundente y pidió “hacer todos los esfuerzos posibles para construir un frente nacional” de oposición al Gobierno para que “el 10 de diciembre del año que viene Macri no esté sentado en el Sillón de Rivadavia”.

A la vez, expresó que considera que “hay una mayoritaria y profunda convicción de que el 60% que rechaza el ajuste de Macri tiene que juntarse y hacer todos los esfuerzos posibles para construir un frente nacional con un programa que tiene que ser opuesto a lo que está pasando hoy y tiene que poner en el centro de todo al pueblo”, dijo este viernes en declaraciones a Futurock.

En relación al peronismo y su posible “unidad”, Gioja afirmó que si el PJ hace “las cosas bien” y lograr generar un programa de gobierno “van a aparecer los candidatos”, pero “si se quiere discutir con los candidatos sobre la mesa, la cosa no va a andar”.

En ese sentido, el ex gobernador de San Juan mencionó la importancia de las Paso y sostuvo: “Si no estamos todos de acuerdo y coincidimos en una figura, hay métodos democráticos que son las Paso y hay que ponerlas en funcionamiento”, dijo.