Estela de Carlotto se reunió con el Papa: “Está enterado de todo y preocupado”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, visitó por tercera vez al papa Francisco. El encuentro de 20 minutos se realizó en el Palacio Apostólico, en el Vaticano, y coincidió con un viaje que realizó la referente de los derechos humanos a Italia para recibir una distinción.

Según contó Carlotto luego del cónclave, “el Pontífice está preocupado por el mundo entero y por su país, que es la Argentina”. “Lógicamente sabe muy bien los serios problemas que estamos teniendo con la pobreza, que se está profundizando la deuda externa y muchas cosas más; está enterado de todo y preocupado”, declaró en diálogo con la prensa.

La postergada visita de Francisco a su país natal, la Argentina, no fue tema de conversación, reveló la titular de Abuelas. Sí dialogaron sobre algunos temas pendientes como la desclasificación de archivos secretos de la Iglesia sobre la dictadura y el reciente hallazgo del libro de bautismos en la Esma. “No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida”, escribió Francisco en su cuenta de Twitter. Si bien el mensaje no lleva un destinatario explícito, sembró la sospecha de que se refería a Argentina al tener en cuenta que no tuiteaba desde siete horas atrás y volvió a hacerlo tras finalizar el encuentro con Carlotto.

El miércoles, el Papa también tuvo una agenda con presencia argentina: recibió a los gremialistas del Inti que están en conflicto con el Gobierno. Según contó Néstor Escudero, uno de los referentes de los trabajadores, el Pontífice los recibió con una frase llamativa: “Acá están los troscos de Dios”.