Cedió Moyano y la marcha de Camioneros será el 21

Finalmente, el gremio de Camioneros decidió cambiar la fecha de la protesta contra el Gobierno para que la marcha no coincida con el sexto aniversario de la tragedia de Once.

El secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, anunció que adelantarán la movilización para el miércoles 21 de febrero, a las 15.

“Por respeto a los familiares de la tragedia de Once, la movilización será el 21 de febrero”, dijo Pablo Moyano.

La fecha de la convocatoria de la protesta -el 22 de febrero- había despertado el enojo de los familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria. Luego de que María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, hiciera público su reclamo para que el gremio moviera la fecha, los Moyano dijeron que no cambiarían el día de la marcha.

“La movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca, pese a algunos transcendidos periodísticos mal intencionados. Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso”, aseguró Pablo Moyano a través de un comunicado.

La reacción de los familiares no se hizo esperar. “No podemos entender el motivo del capricho del jefe sindical de Camioneros. Yo creo que no le suma esta falta de respeto”, dijo Rey.

Tras la queja, Camioneros anunció ayer que adelantará la movilización para el 21 de febrero.

Paro

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma que conduce Pablo Micheli convocaron a un paro nacional para el 15 de febrero, una semana antes de la jornada de protesta y movilización que decretó la Confederación General del Trabajo y el líder camionero Hugo Moyano.

El sindicato se solidarizó con “los 250 cesanteados” en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), en el marco de “una amplia demostración de unidad para visibilizar las luchas contra el ajuste en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la mina de carbón de Río Turbio, el Hospital Posadas y el Ballet de Danza”.