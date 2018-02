Primer encuentro entre el Gobierno y los docentes por los salarios

Sin la presencia del Ctera, el principal gremio nacional, el Ministerio de Educación que conduce Alejandro Finocchiaro se reunió con los sindicatos docentes con el objetivo de realizar la mesa de convenio marco, estipulada por el reciente decreto 52/2018 que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo. No se discutieron salarios, aunque el Gobierno informó una mejora en cuanto a lo que los maestros cobran en concepto de material didáctico.

El de ayer fue el primer encuentro desde que el Ejecutivo desactivó el argumento para convocar a la paritaria nacional y le quitaron peso al sindicato Ctera, el de mayor cantidad de afiliados y de perfil opositor a la gestión de Mauricio Macri. Al Palacio Sarmiento acudieron Sergio Romero, secretario general de UDA; Fabián Felman, secretario general de CEA; y Sara García, de Amet. Al finalizar el encuentro, Finocchiaro dijo que “no se puede seguir con la lógica intimidatoria de algunos gremios y no se puede rechazar lo que aún no se ha ofrecido”, en relación a los sindicatos docentes que no participaron de la reunión.