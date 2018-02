Las exigencias de Nahir Galarza a la jueza que le negó la excarcelación

Nahir Galarza llegará presa al juicio oral que la tendrá como sospechosa de haber asesinado a balazos a su novio Fernando Pastorizzo. La Justicia rechazó por cuarta vez el pedido de prisión domiciliaria. La chica de 19 años seguirá cumpliendo preventiva en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú.

La joven usó un tono suave y palabras firmes para hablar frente a la jueza. Vestida con un saco rosa, pantalones blancos y zapatillas, la mirada fija, micrófono en mano interrogó a la jueza: "¿En qué puedo entorpecer la investigación?Desde el primer día di todas las claves de mi celular".

Además, le exigió que, en caso de que se rechazara la petición, quería conocer las razones de su determinación. "Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria", remarcó.

El abogado de la joven, Víctor Rebossio, había pedido que el plazo que le queda para cumplir su preventiva se efectivice en su casa. Para fundamentar el pedido puso como ejemplo al hijastro de Sebastián Wagner, Gabriel Otero, quien fue absuelto en el juicio por el femicidio de Micaela García, cometido el año pasado en Gualeguay.