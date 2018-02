Expertos prevén más inflación y un menor nivel de crecimiento

Los expertos que elaboran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) vaticinaron que la tasa de inflación de este año será del 19,4% interanual, dos puntos por encima a la que preveían en su informe de diciembre, en tanto el crecimiento del PIB se reducirá 0,1 puntos y se ubicará en el 3%.

El trabajo realizado por economistas locales y extranjeros bajo coordinación del Banco Central (BCRA) con periodicidad mensual, también corrigió al alza los pronósticos de tipo de cambio nominal para este año, así como las proyecciones sobre la tasa de interés de referencia.

El REM también ve subir la inflación núcleo (sin precios regulados y de combustibles), para la cual prevé un aumento del 16,9% frente al 14,9% del informe elaborado en diciembre.

Para 2019, el REM prevé una tasa de inflación del 13,5% interanual, un 1,9 puntos porcentuales por encima de sus previsiones de diciembre para el nivel general, y del 12% interanual para la inflación núcleo.

También eleva las previsiones inflacionarias para 2020 al proyectar un índice del nivel general de precios del 9,1% interanual frente al 8% de su informe de diciembre, con una inflación núcleo que prevé en el 9% interanual contra el 7,5% de diciembre.

Índice de precios

En lo que hace a la evolución inmediata del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, las proyecciones de los analistas indican una tasa de inflación mensual para febrero de 2,1%, mientras que entre marzo y julio oscilaría entre 1,3% y 1,8%.

Finalmente, los participantes del REM proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 de 3,0% interanual (-0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior). La expansión esperada para el año 2019 se redujo hasta 3,1% (-0,2 p.p. en relación con el REM anterior), al tiempo que la expectativa relevada para 2020 se ubicó en 3,0% (0,2 p.p. por debajo de la encuesta previa).

Más pesimistas

Por su parte, la consultora Economía & Regiones (E&R) consideró que si la política monetaria no cambia, lo más probable es que la inflación pueda subir "un poco" en 2018 respecto de 2017.

"En este marco, no hay que esperar tampoco un mejor nivel de actividad cuando se compare 2018 con 2017. Es decir, no se va a dar el escenario pensado por Jefatura de Gabinete, que modificó la meta de inflación", dijeron los analistas de E&R.

En este escenario, "para anticipar si la inflación baja, hay que mirar el ritmo de expansión de la base monetaria. La inflación bajará si y sólo el ritmo de emisión monetaria se reduce drásticamente", dijeron. Agregaron que "una meta de inflación del 15% anual exige que la cantidad de dinero no crezca más del 17% con un nivel de actividad expandiéndose al +2% anual".

"Si el PBI avanza más, bienvenido sea, la inflación será un poco más baja. En enero’18 la base monetaria está creciendo en torno +24%", consignaron los economistas.

Añadieron que "en este escenario, si el BCRA no cambia, la inflación no bajará. Peor aún, hay riesgo que la inflación suba un poquito".

"En definitiva, no hay duda de qué el escenario monetario e inflacionario actual es más complicado que hace un año atrás.