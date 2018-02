Mensaje de Macri para el gremialismo docente antes de la paritarias

En el cierre de su visita de ayer a Jujuy desde la localidad de Perico, el Presidente sostuvo que cada acción de su gestión está pensada para generar puestos de trabajo, destacó la necesidad de mejorar el nivel de la capacitación “para aprovechar las oportunidades” que se abran al país y le pidió a los gremios que no se planten “en contra de la revolución educativa”.

El nuevo mensaje a los sindicatos llegó durante el acto que Macri compartió con el gobernador radical Gerardo Morales para relanzar la zona franca de Perico, un proyecto demorado por años. En ese contexto, el Presidente describió a Jujuy como una de las provincias más ricas del país

“Para toda esta revolución tenemos que seguir mejorando la capacitación. Sumar a los gremios a que sean parte de esta revolución educativa y no contra la revolución educativa. Porque sin educación pública de calidad no va a haber futuro ni igualdad”, sostuvo.