El año pasado la industria creció 1,8% y no recuperó caída de 2016

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad industrial registró durante 2017 un incremento del 1,8% en relación con el año anterior, cifra que no le permitió recuperar la caída del 4,6% sufrida en 2016.

Por lo pronto, el Estimador Mensual Industrial (EMI) que divulga el organismo oficial registró en diciembre una leve suba del 0,3% respecto de igual período del año anterior.

En lo que respecta a los bloques del indicador, en el acumulado del año respecto de 2016, se observaron crecimientos en las industrias metálicas básicas (9,2%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (8,5%), los productos minerales no metálicos (6,2%), la automotriz (5,4%), los productos de caucho y plástico (1,5%) y la edición e impresión (0,9%).

En tanto, para la misma comparación, se registraron disminuciones en la industria textil (6,7%), la del tabaco (4,7%), la alimenticia (1,4%), la refinación del petróleo (1,4%), el sector químico (1%) y el bloque de papel y cartón (0,2%).

Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas para el primer trimestre de 2018, el 80% de los empresarios consultados estimó que no tomará más personal o que incluso se producirán algunos despidos.