La CGT confirmó que acompañará la marcha de camioneros del 22 de febrero

El secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid, anunció ayer que la central obrera se sumará a la movilización al centro porteño convocada por Camioneros para el 22 de febrero, aunque reconoció “divisiones” internas ante el faltazo de representantes de los sectores de los “gordos” y los independientes.

En conferencia de prensa, Schmid señaló que el documento difundido en Mar del Plata por los sectores más duros del sindicalismo “ha sido apoyado por unanimidad por el Consejo Directivo” de la CGT, la que “va a acompañar a todos los gremios que tiene problemas y se están movilizando”.

“La CGT va acompañar activamente en pie de igualdad a Camioneros, que se va a movilizar el 22 de febrero”, indicó Schmid respecto a la marcha impulsada por el moyanismo y el barrionuevismo, al tiempo que advirtió que “los que no estuvieron presentes hoy (por ayer) con el correr de los días van a dar sus explicaciones”.

Schmid explicó que de 35 integrantes en el Consejo Directivo asistieron 27. “No estuvo comercio, construcción, sanidad, obras sanitarias”, enumeró. “Acá estuvo la mayoría. La respuesta de por qué no estuvieron hay que pedirselas a ellos. Daer estaba de vacaciones y además tiene algunos matices”, indicó respecto del faltazo del secretario Héctor Daer.

Además, ante la pregunta de los periodistas explicó que “no se discutió la posibilidad de un paro nacional”. “Los compañeros decidieron una movilización y no un paro”, sentenció.

También se refirió al conflicto entre el Gobierno con el sindicalismo y señaló: "Hay casos como el Somu y el Soeme que no representan todo el universo sindical argentino. Nosotros no podemos medir con esta vara a más de 38.000 compañeros”.

A su turno, Carlos Acuña, expresó que la desocupación es un tema preocupante en el país y que la reforma laboral “siempre fue una iniciativa del Gobierno y será tarea ahora del parlamento”. El primer respaldo de la jornada lo recibió Hugo y Pablo Moyano de parte de Hugo Yasky y Roberto Baradel, los dos jefes de la CTA de los Trabajadores. “Si el movimiento se une detrás de este norte sin desviaciones seremos imparables. En la construcción de esta perspectiva estamos embarcados. No podemos dejar pasar esta reforma. Salgamos a defender nuestras conquistas, coordinemos la lucha y participemos de reuniones, y asambleas en cada unidad para informarnos y debatir las acciones a desarrollar”, anunciaron los gremialistas docentes antes del encuentro.

Durante los próximos días los Moyano mantendrán encuentros públicos con otros dirigentes gremiales, sociales y políticos que expresarán sus apoyos a la movilización de febrero. Los que creen que los Moyano arrastran a la CGT al abismo en defensa de las imputaciones judiciales que llovieron en los últimos días son los “gordos” de los grandes gremios de servicios, los “independientes” de histórico buen vínculo con los oficialismos, los colectiveros de la UTA, los metalúrgicos de UOM y los docentes de UDA, entre otros. De los tres miembros del triunvirato, sólo Schmid y Acuña avalan las jugadas camioneras. Héctor Daer, no.