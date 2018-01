Causa Pacto con Irán: D’Elía, Esteche y Khalil seguirán detenidos

El dirigente social Luis D'Elía, el dirigente de la comunidad iraní en el país Jorge Khalil y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche seguirán detenidos en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Tanto la Cámara Federal de Casación Penal como la Cámara Federal rechazaron ayer distintos pedidos de libertad de los acusados.

Primero fue la sala de feria de Casación. Los jueces Eduardo Rafael Riggi y Liliana Catucci rechazaron la excarcelación de D’Elia. Para los magistrados la defensa del dirigente social no rebatió "adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la denegatoria de la excarcelación del procesado (en instancias judiciales previas), razón por la cual queda en evidencia la ausencia de fundamentación del recurso interpuesto".

Luego la Cámara Federal hizo lo propio con otro pedido de D’Elia. Esta vez para lograr la prisión domiciliaria por el estado de salud que padece, es diabético e insulinodependiente, y que no puede ser tratado en la cárcel.