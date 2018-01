Reducen 25% cargos políticos, congelan sueldos y “vetan” a familiares de ministros

En el regreso de su gira por Europa, el presidente Mauricio Macri anunció un "ajuste" en el Estado, que incluye la reducción del 25% de los cargos políticos, un congelamiento de los salarios de los funcionarios y la imposibilidad de que los familiares de los ministros formen parte del Gobierno. Con esto, se pretende un ahorro de $1.500 millones al año.

En un anuncio que realizó desde el Salón Blanco de Casa Rosada, y al que matizó con un repaso de los logros en materia económica y las novedades de inversión tras su paso por el Foro Económico de Davos, Macri sostuvo que "si los argentinos están haciendo su aporte, la clase política tiene que dar el ejemplo". "La austeridad tiene que partir de la política", afirmó el Presidente e invitó a provincias y municipios a emular las tres medidas anunciadas.

El primero de esos tres puntos consiste en reducir 1 de cada 4 cargos políticos en el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, una disminución de 25%. El Gobierno estimó que la medida afectará cerca de mil cargos, y dará al Estado un ahorro de $1.500 millones al año.

En segundo lugar, los familiares de los ministros no podrán formar parte del Gobierno. La iniciativa se hará oficial a través de un decreto que firmará el Presidente en los próximos días. Sobre este punto, aún faltan ultimar detalles, aunque el titular de la cartera de Modernización Andrés Ibarra aseguró que la medida será retroactiva.

Incluidos estarán en ella los familiares del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien en los últimos días estuvo en el ojo de la tormenta por el caso de su ex empleada, Sandra Heredia, luego de que trascendiera un audio en el que la insulta y posteriormente la despide. Aunque también se investigan otras designaciones de allegados a Triaca.

"Ningún ministro puede tener familiares en el Gobierno. Con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos y eso me da mucha pena. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente", afirmó Macri.

La lista de funcionarios con familiares designados en el Gobierno es larga y abarca a casi todos los ministros. Triaca es uno de los que más posee, pero también los tienen la titular de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Defensa, Oscar Aguad; y hasta el de Modernización, Andrés Ibarra.

Como tercera medida, Macri anunció que los ministros, secretarios y subsecretarios no tendrán aumento de salarios este año. Esa decisión tiene un doble objetivo: va en línea con el plan de reducir el déficit y de encauzar las discusiones paritarias de este año con un tope de 15% y sin cláusula gatillo.

Pese a que el congelamiento de salarios abarcaría a los cargos altos, los trabajadores estatales se mantienen desde hace semanas en estado de alerta, habida cuenta de la decisión del titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, quien confirmó que no habrá aumentos salariales en la TV Pública.

"El camino del cambio es difícil, pero hemos superado los peores momentos", prometió Macri al concluir su discurso.