Una senadora K vio la cara de Néstor Kirchner en la punta de un iceberg

La senadora kirchnerista Ana María Ianni (FPV-Santa Cruz) tuiteó una foto de un témpano de hielo flotando en uno de los lagos de El Calafate, su tierra natal. Ella percibió que el iceberg se parecía al rostro de perfil del expresidente Néstor Kirchner, pero una decena de usuarios no pensó lo mismo.

Con el título "¿Quién es?", la legisladora compartió un texto acompañada con la foto de un paisaje del glaciar Perito Moreno. "Cómo todo témpano muestra solo una parte, la más bella y la que nos permite soñar", dice el inicio de la publicación.

¿Quién es?...

Como todo témpano muestra sólo una parte, seguramente la más bella y la que nos permite soñar. Ojalá que nosotros seamos el 90% que queda debajo del agua pero que da Fuerza y sostiene lo que brilla en la superficie...las convicciones de Néstor pic.twitter.com/o7gTNsS11e — Ana María Ianni (@AnaMariaIanni) 27 de enero de 2018

El tuit se viralizó y varias personas comenzaron a tomar como una broma el homenaje de la senadora de Santa Cruz. "Sra, solicite urgente una consulta en psiquiatría, por su bien", "¿Esa foto es de lo que no de pudo robar? " y "No te preocupes Ianni que de acá al 2019 se derrite todo y no queda nada", fueron algunas de las respuestas que recibió en las redes.

Sii!!, es clarisima la imagen: con el agua al cuello, como nos dejaron los K. — Machine (@GPescarmona) 29 de enero de 2018