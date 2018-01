Macri acepta que puedan incluirse "cláusulas gatillo" en las paritarias

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que para el Gobierno "no es innegociable" que en las paritarias de este año se incluyan "cláusulas gatillo", y recomendó que cada sector "tiene que sentarse a negociar de acuerdo con su propia realidad".

"(La cláusula gatillo) no es innegociable. Pero tiene que quedar claro que la paritaria es de cada sector, es libre, cada sector tiene que sentarse a negociar de acuerdo con su propia realidad", sostuvo el jefe de Estado.

En declaraciones radiales, Macri indicó que también está la paritaria del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal. Y el Estado, más allá de lo que querría, tiene que pagar solo lo que puede".

"En base a los impuestos que recauda el Estado, se debe decir puedo pagar solo ésto. Y lamento si es poco. Hay que adaptarse a su propia realidad, no hay otra", enfatizó.

Asimismo, en un acto que se realizó en la Casa Rosada anunció que "este año no habrá paritarias para los funcionarios" del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, insistió con que la Argentina "tiene que tener una inflación de un dígito", algo que, a su criterio, "es un rumbo que no se puede negociar".