Macri y su par francés no pudieron anunciar el acuerdo UE-Mercosur

Los presidentes Mauricio Macri y Emmanuel Macron no pudieron anunciar ayer en su encuentro en París el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, por la defensa que el jefe de Estado francés hizo del sector bovino de su país.

Los mandatarios mantuvieron una reunión en el parisino Palacio del Elíseo, donde analizaron temas como las negociaciones para un acuerdo comercial UE-Mercosur, la situación en Venezuela y la próxima reunión del G-20 en Buenos Aires, en noviembre de este año.

"Francia tiene la obligación de respetar el sector bovino y un acuerdo podría ser desestabilizador para ese sector excelente", dejó en claro Macron, durante una conferencia conjunta con Macri, tras la reunión bilateral.

Macri, en tanto, le expresó a Macron que "no podemos desperdiciar esta oportunidad" de conformar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que para la Argentina significará "reducir la pobreza hasta terminar con la pobreza".

Por otra parte, el presidente francés se manifestó "favorable" a nuevas sanciones europeas contra las autoridades venezolanas, a las que acusó de una "deriva autoritaria".

"Hemos tomados sanciones individuales contra los dirigentes venezolanos, que tienen un impacto limitado. Deseo que vayamos más allá, teniendo en cuenta las decisiones recientes y la deriva autoritaria" del gobierno venezolano, declaró el mandatario francés.

En el inicio del cónclave, el mandatario argentino entró caminando y su par galo lo esperaba en la escalinata, donde se sacaron una foto y se dieron la mano antes de entrar al encuentro privado.

Luego, en rueda e prensa conjunta, el presidente argentino destacó que ambas naciones "tienen una relación privilegiada de años, con muchos intercambios y muchas coincidencias: una fuerte defensa de los derechos humanos, de la democracia, del cuidado del medio ambiente, del multilateralismo, de la lucha contra el terrorismo".

Además, sostuvo que "a ambos nos apena lo que está pasando en Venezuela, que vemos que por más que reclamamos por la liberación de presos políticos, por el respeto por la asamblea de representantes de ese país, por la elección transparente que avanza cada vez más el autoritarismo, eso ya no es más una democracia, la crisis sanitaria es grave y lamentablemente vemos cómo emigra el pueblo”.

"También tenemos otra coincidencia: fuimos elegidos buscando una renovación en la forma de hacer política”, agregó.