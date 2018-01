“Los pueblos amazónicos nunca estuvieron tan amenazados como ahora”, dijo el Papa

"Gracias por venir, porque lo necesitábamos", le dijeron a Francisco apenas ingresó al recinto. Los pueblos indígenas de Perú forman parte de la agenda del Papa en su visita al país, que se extenderá hasta el 21 de enero y que se da en el marco de "uno de los momentos más críticos para la Amazonía", según diversos líderes indígenas.

Parte de la agenda de este viernes de Francisco se desarrolló en la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región amazónica de Madre de Dios, que atraviesa "su punto más crítico, como una herida de la Amazonía peruana", aseguró el líder shipibo y presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper.

Los problemas que aquejan a Madre de Dios van desde la deforestación, el tráfico de tierras, la minería informal, hasta las derivadas de estas actividades ilegales, como el trabajo infantil y la trata de personas.

"Probablemente los pueblos amazónicos nunca estuvieron tan amenazados como ahora", enfatizó el Sumo Pontífice en su discurso ante los indígenas.

"Queridos hermanos y hermanas. Junto a ustedes me brota el canto de San Francisco: 'Alabado seas mi Señor', alabado seas por la oportunidad de este encuentro. Quiero agradecer y saludar a todos los habitantes de Amazonía", comenzó.

"He deseado mucho este encuentro. Quise empezar por aquí la visita a Perú. Gracias por ayudarnos a ver más de cerca. Permítanme una vez más decir 'Alabado seas mi Señor' por esta obra maravillosa del pueblo amazónico", siguió.

Y agregó: "He querido venir a escucharlos para estar juntos en el corazón de la Iglesia. Quiero reafirmar con ustedes una defensa de la vida, de la tierra y de las culturas. La amenaza contra sus territorios viene por la perversión de ciertas políticas sin tener en cuenta al ser humano".

"Esta problemática provoca asfixia a su pueblo, inmigración de las nuevas generaciones ante la falta de alternativas locales. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera a la Amazonía como una expensa inagotable para los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes. Propongo tener espacios de diálogos con los pueblos nativos. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los principales interlocutores".