Para Boudou, Lijo es un "tramposo" y un "jugador de truco más que un magistrado"

El ex vicepresidente Amado Boudou cargó hoy con duros acusaciones contra el juez federal Ariel Lijo al declarar en indagatoria y pedir su recusación: lo consideró "jugador de truco más que a un magistrado", lo acusó de "tramposo" y de "administrar sus propios tiempos políticos" y no Justicia.

"Vengo a esta declaración indagatoria no haciendo falta ninguna fuerza de seguridad, ni ninguna detención para lo mismo a realizar una nueva recusación de Lijo", chicaneó Boudou al referirse al magistrado que había dispuesto su detención el pasado 3 de noviembre.

Según señaló el ex titular del Senado, Lijo "lejos de administrar justicia, lo que ha buscado es administrar sus propios tiempos políticos y sus necesidades de autodefensa", al sugerir que utiliza las causas judiciales para librarse de las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.

"Presentamos la recusación contra el juez, ya no por temor de parcialidad sino porque la parcialidad fue demostrada", sostuvo Boudou en declaraciones a la prensa al salir de los tribunales del barrio porteño de Retiro, donde insistió con que su detención fue "arbitraria e ilegal".

La indagatoria fue ante el juez Julían Ercolini, quien reemplaza a su par Lijo en la feria judicial: allí, Boudou disparó duras críticas y pidió el apartamiento del magistrado que había dispuesto su detención en la causa por asociación ilícita y lavado de dinero, en el marco de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

"Sesenta días detenido para lograr una foto parecen demasiado en la vida de cualquier persona", dijo Boudou, quien aseguró que "a la Justicia se le cayó el velo que le tapa los ojos y mira a quien defender y a quien agredir dentro de este Juzgado".

El magistrado Lijo -subrayó- es más parecido "a un jugador de truco que a un juez" y agregó: "Cuando se dice que un juez es tiempista en realidad se está diciendo que es tramposo, porque los tiempos están en el código y no en las situaciones políticas".

Tras ser excarcelado y un día después de haberse convertido en padre de mellizos, Boudou recusó a Lijo al presentarse como imputado en los tribunales de Comodoro Py, donde fue convocado para ampliar su declaración en la causa por la cual había sido detenido.

Según sostuvo Boudou, hay un "temor de parcialidad" por parte del juez por haber dispuesto su detención sin fundamento, la que luego fue revocada por la su superior, la Cámara Federal, que dictó la libertad con críticas hacia Lijo.

La estrategia de Boudou se suma a la que inició esta misma semana su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, quien también estuvo detenido por la misma causa junto con el ex Vicepresidente.

"Ya no son cuestiones meramente caprichosas ni subjetivas las que ahora se esgrimen, fundadas en el temor de parcialidad que a entender de esta defensa habría en caso de que sea justamente este mismo magistrado instructor que ordenó su detención y prisión preventiva en forma arbitraria a este y aquel expediente conexo", indicó la presentación de Boudou también en referencia a la causa en la que está acusado de presentar facturas truchas para justificar gastos en viáticos oficiales.

El pedido –según señaló la defensa del ex funcionario- es para "resguardo del debido proceso y derecho de defensa en juicio".

"Corresponde eliminar este temor de parcialidad que siente el imputado" y en función de ello "apartar al juez del caso", reclamó, lo que finalmente deberá resolver la Cámara Federal aunque con otra integración a aquella que tuvo para analizar la prisión preventiva y terminó por liberarlo.

"A efectos de una correcta administración de justicia que Vuestra Señoría de manera prudente se excuse de seguir interviniendo en esta y en todas las causas en las que mi defendido está imputado", reclamó su abogado Eduardo Durañona.

Boudou ya había recusado sin éxito al juez Lijo pero ahora lo volvió a hacer ante lo que consideró un hecho nuevo, que es el fallo de la Cámara Federal porteña que dedicó duras críticas al juez por tener al exfuncionario detenido sin resolver su situación procesal.

Lijo había acusado a Núñez Carmona de haber hecho de manera irregular un blanqueo de capitales e inyectarlo en empresas que comparte junto a Boudou, por lo que consideró que en libertad podrían entorpecer el avance de la causa en su contra.