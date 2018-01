Bullrich consideró que en el caso Maldonado, “la verdad salió a la luz”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que en el caso de la muerte de Santiago Maldonado "la verdad salió a la luz" y señaló que "hubo sectores interesados en construir una versión que involucraba a la Gendarmería con una desaparición forzada que no fue".

“Al final la verdad salió a la luz. Desde el Gobierno nacional nos mantuvimos en un lugar y se demostró que no nos equivocamos. Hubo sectores interesados en construir una versión; una historia de que a Santiago Maldonado lo había secuestrado y torturado la Gendarmería y eso se demostró que no era así", afirmó Bullrich. La ministra dijo que "hubo una construcción para poner al Gobierno en un lugar donde no estaba. Se jugó con volver a lo peor de nuestra historia que fueron los desaparecidos. Maestros dieron clases sobre este tema y ahora deberían admitir que se equivocaron", consideró.