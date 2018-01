Excarcelaron a Amado Boudou

A pocas semanas de que nazcan sus hijos, Amado Boudou quedó en libertad. La sala de Feria de la Cámara Federal porteña decidió de manera unánime otorgarle la excarcelación en la segunda causa donde el juez Ariel Lijo le dictó la prisión preventiva.

Se trata de la investigación donde se lo acusó de peculado por rendir viáticos con facturas apócrifas cuando fue ministro de Economía.

Si bien su procesamiento fue confirmado, el ex vicepresidente dejará el Penal de Ezeiza, ya que este jueves se había dejado sin efecto la detención en la causa por enriquecimiento ilícito, la primera que lo condujo a la cárcel.

Después de realizar una serie de trámites en la sede de la Policía Federal en Madariaga y General Paz, se dirigió a su nuevo domicilio en Barracas junto a su pareja, la mexicana Mónica García de la Fuente, que en pocas semanas será madre de mellizos. Los jueces de la Cámara Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah posibilitaron que el ex vicepresidente deje la cárcel.

No hubo disidencia respecto a su excarcelación. Sin embargo, no coincidieron en cuanto a su condición fuera de la cárcel. El juez Bruglia había votado por colocarle una tobillera electrónica mientras que Farah, al igual que en su voto del jueves, sólo aplicarle una caución juratoria, es decir que se presente ante el tribunal para firmar bajo juramento que estará a derecho. Por tal motivo, una vez más, tuvo que intervenir el juez de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pociello Argerich.