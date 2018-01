Zannini seguirá detenido: la Cámara rechazó su excarcelación

La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar al detenido ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini, en la causa por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la Amia. A raíz de esta decisión de los camaristas de feria Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, el ex funcionario kirchnerista seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza en la investigación abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y que se encamina a ser enviada a juicio oral, según el fallo del Tribunal de Apelaciones. Los jueces consideraron que no hubo cambios en la situación de la causa desde que, a fin de diciembre pasado, la sala II del Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión preventiva dictado en el caso a Zannini, a la ex presidenta Cristina de Kirchner, en libertad por sus fueros como senadora, y al ex canciller Héctor Timerman, excarcelado el miércoles por razones humanitarias.