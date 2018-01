Salen a la venta los primeros pasajes de Flybondi: cuánto salen y cuáles son los destinos

Después de varios de espera, la compañía low cost llegó a la Argentina, con 84 rutas otorgadas. A partir de este jueves, saldrán a la venta los primeros pasajes y prometen ser muy accesibles.

En principio, hay solo 33 vuelos domésticos previstos para el 2018. Ayer, Flybondi lanzó un video en el que muestran los 12 destinos que estarán disponibles a partir de hoy: Bahía Blanca, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Bariloche, Posadas, Salta y Jujuy.

¡Así fueron nuestros primeros vuelos de difusión por el país! Y vos, ¿ya estás listo para volar por todo el país? https://t.co/ucVzapEPtF

Uno de los destinos más polémicos es el de Buenos Aires. Según informó el sitio Infobae, a pesar de que las Justicia dio lugar a un amparo que presentó un grupo de vecinos, El Palomar aparecerá como base de operaciones de Flybondi en territorio bonaerense.

Si se resuelven los conflictos judiciales, la compañía volará a distintos destinos del país desde y hacia El Palomar. La primera ruta será Córdoba-Iguazú. El primer vuelo será el 26 de enero.

Desde la empresa aseguraron que hasta el 19 de enero se podrá pagar en 24 cuotas sin interés, con la tarjeta VISA. Por otra parte, informaron que, quienes viajen con valijas de hasta 25 kg, un carry on hasta 12kg o bolso de mano de hasta 6 kg, no pagarán por dicho equipaje. Sí se cobrará $260 por el despacho de la valija a los destinos más costosos. Al igual que en el resto de las aerolíneas, se podrá hacer el check in online y obtener el boarding pass de manera digital.

Esta es la lista completa de destinos y precios que manejará Flybondi: