Excarcelaron a Timerman tras el rechazo de EE. UU. a permitir su ingreso a ese país

El juez Sergio Torres, quien durante estos días subroga al juez Claudio Bonadio, otorgó de manera “extraordinaria” la excarcelación a Héctor Timerman por “razones humanitarias” para que viaje a los Estados Unidos a continuar con su tratamiento contra el cáncer que lo aqueja desde hace largo tiempo.

Timerman está procesado con prisión preventiva y domiciliaria, en el marco de la causa en la que está imputado por el presunto encubrimiento del atentado a la Amia a través de la firma del Memorándum con Irán.

La Cámara Federal había confirmado su procesamiento con prisión preventiva y mantuvo lo decidido por Bonadio para permitirle viajar.

Sin embargo, el martes, cuando Timerman iniciaba su viaje hacia Nueva York, le comunicaron que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le había revocado su visa para entrar a ese país. A raíz de ello, su abogada Graciana Peñafort le pidió la excarcelación al magistrado, quien finalmente se la concedió. El fiscal Guillermo Marijuán, quien reemplaza a Eduardo Taiano durante la feria, estuvo de acuerdo con la excarcelación del ex canciller por razones humanitarias.

El juez Torres, según explicaron fuentes judiciales, también dispuso que cuando Timerman vuelva de su tratamiento, deberá presentarse ante el juzgado de Bonadio.

Además, determinó que si el ex canciller kirchnerista no pudiera viajar inmediatamente por cuestiones relacionadas con la visa para ingresar a los Estados Unidos, en un mes deberá informar el estado del trámite.

Si le otorgan la visa, Timerman podrá viajar.

Argumentos del juez

En su fallo, el magistrado Torres destacó que para la Cámara Federal de Casación la prisión preventiva de Timerman y otros acusados en la causa está justificada porque “aquellos con prisión preventiva estarían en condiciones de afectar su normal avance” y por las “razones fuertes de diferente tenor que justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal”; pero aclaró que “la medida de detención cautelar debía ser analizada de modo continuo y flexible”. En ese sentido, tras enumerar “la gravedad de los cargos”, “las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características (…) para evitar dejar rastros del delito”, “el ocultamiento de las reuniones”, “la falta de registros” y “la activación de un aparato clandestino de comunicación de mensajes entre Esteche y Khalil”, Torres explicó que “su defensa vuelve a solicitar su excarcelación, remarcando que con motivo de su actual estado de detención, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América le revocó la visa para ingresar a aquel país, y que ello le impide proseguir con el tratamiento médico que está llevando a cabo en el extranjero, en razón de su delicado estado de salud”.

Ante ese planteo, Torres concluyó que “bajo este prisma, se advierte que la circunstancia aludida por la defensa obliga a entender el caso como uno de extrema excepcionalidad, vislumbrándose que razones humanitarias, vinculadas a su grave estado de salud, deben ser priorizadas por ante los riesgos procesales”.

Gobierno intercede

El Gobierno argentino accedió a interceder ante las autoridades estadounidenses para que el ex canciller Héctor Timerman obtenga una nueva visa que le permita emigrar a Nueva York, donde tiene previsto iniciar un tratamiento contra el cáncer, luego de haber obtenido una excarcelación “por razones humanitarias”.

La defensa del ex ministro, encabezada por la abogada Graciana Peñafort, se reunió ayer con autoridades de la Cancillería para demandar una intervención que, según los letrados, podría definir “la vida o muerte” de Timerman.