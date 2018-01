Macri viajará a Davos con delegación empresaria

El presidente Mauricio Macri llegará a Suiza el 23 de enero para participar por segunda vez en su mandato de la cumbre Davos; donde, al no ser esta vez invitado estelar (lo fue en el 2016), se concentrará en otras tareas más artesanales. Concretamente, hablar con empresarios de primer nivel mundial para convencerlos que, ahora sí, llegó el momento de invertir en el país. Y no ya en Lebac o bonos de la deuda, sino en apuestas en la economía real.

Además de Macri y varios ministros de su gabinete, la presencia de argentinos será importante en la cumbre de Davos de este año. Aparte de los funcionarios, serán muchos los empresarios que también viajarán a Suiza para el foro.

La idea de los privados es promocionar el B-20, el brazo empresario del G-20, el grupo de países más desarrollados que este año es presidido por la Argentina. La delegación estará compuesta por Eduardo Elsztain, presidente del Grupo Irsa; Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía; Hugo Eurnekian presidente de CGC, la petrolera de la Corporación América; Marcos Bulgheroni, vicepresidente del Grupo Bridas y director ejecutivo de Pan American Energy y Martin Migoya, CEO de Globant, entre otros directivos. También viajará Daniel Funes de Rioja de la Copal. Macri viajará acompañado por los ministros de Economía, Nicolás Dujovne, de Producción Francisco Cabrera y el canciller Jorge Faurie y se preparan varias reuniones bilaterales con jefes de Estado y privados en la segunda visita a Davos del Presidente desde que llegó al poder.

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en los últimos 18 años en participar del Foro de Davos. Ante esto, crece la posibilidad de que haya un encuentro entre el mandatario estadounidense y Macri. Si bien aún no está confirmado que vaya a haber una reunión privada, fuentes de Cancillería consideraron que es casi un hecho que ambos jefes de Estado se cruzarán al menos para un apretón de manos. De todos modos, desde el gobierno argentino intentarán realizar las gestiones para lograr un encuentro a puertas cerradas.