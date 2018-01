Capacidad instalada de la industria creció al 69,2% en noviembre

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 69,2% en noviembre, un incremento de 0,9% respecto del mes anterior y de 0,8% respecto de noviembre de 2016. Así lo informó ayer el Indec, que registró un incremento de 8,6% puntos porcentuales en once meses.

Los sectores cuya utilización de capacidad instalada tuvieron mayor crecimiento intermensual en noviembre fueron la refinación de petróleo (5,6 puntos porcentuales), caucho y plástico (4,4 puntos), minerales no metálicos (4,4 puntos) y la industria automotriz (2,1 puntos). De los once sectores en que el informe clasifica a las industrias, hubo cuatro que presentaron una caída: papel y cartón (4,1 puntos), productos textiles (1,6 puntos) y los sectores de productos del tabaco y de metalmecánica (1,1 puntos). El informe atribuye el alto nivel de utilización de capacidad instalada del sector de industrias metálicas básicas a un mayor nivel de la actividad de la construcción, el crecimiento de la fabricación de maquinaria agrícola, la mayor demanda vinculada a desarrollos energéticos y el crecimiento de distintos segmentos de fabricación de línea blanca.