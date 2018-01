Incidentes en el Congreso: se entregó militante del Partido Obrero

Con orden de detención en su contra desde hace una semana, se entregó ayer Dimas Fernando Ponce, militante del Partido Obrero, señalado como uno de los agresores de los policías que formaron parte del operativo de seguridad en el Congreso de la Nación el día que se trató la ley de reforma previsional.

Ponce declaró en indagatoria en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres. Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, el militante de izquierda negó haber herido al efectivo Brian Fernando Escobar, quien tuvo como consecuencia de esa agresión -según consta en el expediente judicial- fractura del hueso temporal del cráneo y pérdida de la audición del oído izquierdo. Ponce sostiene que él no le provocó las heridas al efectivo de la Policía de la Ciudad aunque sí admitió que lo golpeó con su tacuara, cerca de la rodilla, cuando ya estaba en el piso.

Finalmente y luego de pedir su excarcelación, a la que se opuso el fiscal Guillermo Marijuán, Ponce dijo que no conoce a Sebastián Romero, el militante y ex candidato del FIT que fue fotografiado y filmado arrojando pirotecnia a la Policía con un mortero casero, ni a César Arakaki -el otro detenido por los incidentes-, a pesar de estar en la misma agrupación política.