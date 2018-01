Menéndez acercó a Cristina, Massa, Randazzo y Bossio y ahora va por los gobernadores

"Recuperar la posibilidad de dialogar para volver a confluir dentro del peronismo todos los actores del campo popular". Con ese objetivo se propuso Gustavo Menéndez reconstruir al Justicialismo, de cara a las presidenciales de 2019. "La verdad es que están todos muy receptivos".

La primera parada fueron los 54 intendentes bonaerenses peronistas. Casi al mismo tiempo sindicalistas de la CGT y referentes de movimientos sociales y piqueteros. También lo escucharon los cegetistas no alineados al triunvirato y algunos dirigentes políticos no pejotistas. En las últimas semanas, Menéndez habló con Cristina de Kirchner. "Siempre hablo con ella desde el cariño y la admiración". Se fotografió con Sergio Massa en Pinamar. "La foto llenó de comentarios las páginas periodísticas, pero hace bastante que vengo hablando". Ya ubicó a Florencio Randazzo, hasta el 15 en Valeria del Mar, y agendó una reunión con Diego Bossio. "En estos días estoy juntándome, hablamos mucho durante este tiempo y avanzamos en temas legislativos". Ahora Menéndez va por los gobernadores.

“Cristina sigue siendo la líder del peronismo que más adhesión popular tiene a lo largo y a lo ancho del país. Está demostrado al haber perdido tres elecciones seguidas que con Cristina sola no alcanza y todos hemos aprendido esa lección. No me la imagino candidata en 2019, pero va a influir en el presente y en el futuro del rearmado del campo popular que pretende llegar a ser gobierno", señaló Menéndez. "Necesitamos un núcleo de consensos básicos y tener un correlato en el armado, ya sea electoral o la agenda de gestión y trasladarlo a las cámaras legislativas, para armar un gran frente de cara al 2019", aseguró.

El PJ bonaerense tiene como objetivo para la próxima contienda electoral en la provincia una gran Paso Justicialista donde compitan el kirchnerismo, massismo, randazzismo, bossismo y otros.

Menéndez visitará a los gobernadores de a grupos reducidos o en soledad. En la lista figuran Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalaqua (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alicia Kirchner ( Santa Cruz), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Cassas (La Rioja), Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucumán) y Lucía Corpacci (Catamarca).