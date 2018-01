Impulsan un encuentro entre Massa y Cristina

El intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, planteó que el objetivo del peronismo es "reconstruir la posibilidad de una nueva mayoría" para enfrentar al gobierno y aseguró que no se "imagina" a la senadora Cristina Kirchner como candidata para las elecciones de 2019.

En el camino de reconstrucción de la unidad del peronismo, Menéndez destacó la importancia de "dialogar con todos los actores que tienen trascendencia nacional", como el encuentro que hizo trascender al difundir una fotografía con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

"No necesitamos que ningún dirigente del campo popular llene la ficha del PJ, necesitamos un núcleo de coincidencias básicas y un correlato en el armado electoral", explicó.

En tanto, el presidente del PJ bonaerense fue consultado sobre un encuentro entre Cristina Kirchner y Massa y manifestó: "Veo posible. En algún momento se va a dar y es necesario que se dé".

Sin embargo, la intención de los intendentes peronistas de acercar posiciones entre Unidad Ciudadana y el Frente Renovador sufrió un pronto rechazo. Minutos después de que el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, postulara que Cristina Kirchner y Sergio Massa deberían sentarse a una misma mesa, el tigrense mandó a sus espadas legislativas a desactivar esa posibilidad.

"Al pasado nunca más", tuiteó el presidente del bloque de diputados bonaerenses del Frente Renovador, Rubén Eslaiman. Después, la que vetó cualquier posibilidad de encuentro entre Massa y Cristina fue Graciela Camaño, jefa del bloque de diputados nacionales del Frente UNA y mentora política del tigrense. "Muchos en el Frente Renovador creemos que las necesidades de los argentinos no pasan por las reuniones de los políticos. Conmigo no cuenten", resaltaba Camaño.

Diálogo ampliado

En cuanto al diálogo que propone con otros sectores, Menéndez precisó que se extiende también a "todos los intendentes, Florencio Randazzo, Diego Bossio, la CGT, sectores de los movimientos sociales", y también "dirigentes gremiales que no están en la estructura de la CGT, Cristina (Kirchner), como jefa de Unidad Ciudadana, y agrupaciones cercanas al kirchnerismo".

En ese sentido, Menéndez dejó en claro que "la construcción de Unidad Ciudadana y la reconstrucción del PJ no son construcciones antagónicas sino complementarias". Agregó que si bien la senadora de Unidad Ciudadana "sigue siendo la líder del peronismo que más adhesión popular tiene", no se "imagina" que se postule como candidata en 2019", como tampoco que "tenga la centralidad que tuvo hasta hoy".