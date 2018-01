Pinamar: más controles para restringir uso de cuatriciclos

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Pinamar, Matías Yeannes, dijo que se intensificarán controles para reducir el uso de cuatriciclos a las zonas habilitadas y deberán circular a “velocidad moderada”.

“Para esta temporada tenemos más elementos de control. Habrá camionetas que vigilarán el lugar y en los accesos habrá mayor seguridad. Antes una persona que quería descansar debía soportar que un cuatriciclo le pase por al lado, ahora se controlará que no lleguen, que estén en las zonas determinadas”, señaló Yeannes.

La restricción vigente, que indica que los cuatriciclos deben circular “a velocidad moderada”, se extiende en tres zonas: la denominada Pinamar Norte, que abarca las costas desde el parador “El Más Allá” hasta el muelle de pesca.

El segundo trayecto preservado será Pinamar Sur, que incluye Ostende y Valeria del Mar, y el tercero, en el caso de Cariló, se dividirá en dos: la parte de la zona hotelera hasta el Alamo y una franja desde calle Aguila Norte hasta Benteveo.

Al ser consultado sobre la zona conocida como “La Frontera” un lugar de unos 25 kilómetros cuadrados de tierras privadas que tiene grandes médanos donde casi no hay controles, indicó: “Desde el municipio no podemos controlar (esa zona) y es por eso que es el lugar donde ocurren los accidentes. Sí tenemos un equipo preparado para asistir si pasa algo”, indicó Yeannes.

Como parte del Operativo Sol, alrededor de 1.200 policías están en Pinamar para patrullar las playas y las calles de la localidad balnearia. Junto con el personal municipal, serán los encargados de controlar que la ordenanza se cumpla.

En diciembre último, un joven de 28 años falleció en Pinamar como consecuencia de haber sufrido graves heridas al caer de su cuatriciclo con el que circulaba por los médanos de esa zona junto a un grupo de amigos.