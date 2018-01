El chat de Nahir Galarza y su amiga antes del asesinato de Pastorizzo

Una amiga de Nahir Galarza, la joven de 19 años que admitió el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo el viernes pasado en Gualeguaychú, subió en las últimas horas a las redes sociales la captura de un chat que le habría mandado la imputada el fin de semana de Navidad, confirmando que después del boliche todo terminó a los golpes.

“Viste que vos le pegaste una piña en el boliche (a Pastorizzo). Bueno después salió y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue”, dice el mensaje escrito a las 2 de la mañana del 26 de diciembre. Poco después, sin embargo, aclaró: “Estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así, están errados”, tuiteó.

De esta manera la chica, que fue cuestionada por otros usuarios de Twitter por su amistad con Nahir, reconoció que agredió a la víctima dentro del local pero sostuvo que después no salió con ellos ni volvió a ver a Pastorizzo.

En otra publicación agregó: "Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso. ¿Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente".