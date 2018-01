ATE y las dos CTA marcharon en el centro porteño en rechazo a despidos en el sector público

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Hugo Godoy y los dos sectores en los que se divide la CTA Autónoma realizaron ayer un paro de 24 horas en rechazo "a los 1.200 despidos producidos en dependencias públicas".

La medida de fuerza fue decidida en un plenario de delegados ante "la ausencia de respuestas" a un pedido de reunión que ATE planteó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

En la Ciudad de Buenos Aires los dirigentes y afiliados de ATE concentraron en el Obelisco y desde allí marcharon hacia el Ministerio de Modernización, ubicado sobre Diagonal Norte, a pocos metros de la Plaza de Mayo. Marchas similares se realizaron en otras ciudades del país. "Desde mediados de diciembre hasta el día de la fecha, el Gobierno del presidente Mauricio Macri continúa desmantelando el Estado despidiendo trabajadores y no renovando contratos", denunció el sindicato en un comunicado. En ese marco, Godoy señaló: "Lamentablemente el Gobierno no dio una respuesta para que se genere un espacio de discusión y ante nuestros reclamos por los despidos decidimos parar.

A esto hay que ponerle un límite porque no vamos a permitir que siga aumentando el número de despidos".

Los despidos a los que alude ATE son por la no renovación de contratos de trabajadores públicos que vencen cada 31 de diciembre y que, habitualmente, de manera automática se extendían por el plazo de un año.