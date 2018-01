Cuerpo médico forense: el “Caballo” Suárez no necesita internación

El Cuerpo Médico Forense determinó que el sindicalista Omar "Caballo" Suárez no necesita internación tal cual lo solicitó a la Justicia días atrás, en cumplimiento de prisión domiciliaria en la causa que lo tiene como procesado por extorsión a empresas navieras y asociación ilícita.

Carlos Broitman, el defensor de Suárez, pidió al juez el traslado de su defendido al Sanatorio Finochietto, "para que se le realicen una batería de estudios, entre ellos una gastroendoscopia urgente y colonoscopia urgente con sedación".

Por pedido de la fiscalía, el juez Sergio Torres dispuso que personal del Cuerpo Médico Forense revise a Suárez en su domicilio de la localidad de Olivos, algo que se hizo el miércoles a última hora.

Así, los expertos médicos señalaron que Suárez no necesita ser internado en carácter de urgencia, y que los estudios médicos pueden realizarse de forma ambulatoria y programada. A raíz de ello, el fiscal Pollicita pedirá al juez Torres que no autorice, tal cual lo pidió la defensa, el traslado al sanatorio Finochietto.