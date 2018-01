Para la CGT, la inflación del año pasado fue del 27%

La CGT difundió ayer su informe de estadísticas que arrojó una inflación de 2,7% en diciembre por lo que la suba de precios registrada por la central obrera en todo 2017 trepó al 27,12%. En lo que respecta a la canasta básica, el aumento llegó al 1,4% en el ´último mes del año.

De acuerdo al informe del observatorio de datos económicos y sociales de la CGT, en diciembre de 2017 una persona necesitó $2.357 para no ser indigente lo que da un total de $77,51 por día. En tanto, según la central obrera un adulto necesitó de $5.451 para no ser pobre.

En lo que respecta a los ingresos familiares, una familia tipo precisó de $7.355 para no caer en la indigencia, mientras que para no ser pobre en diciembre pasado una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó unos $16.547 para no ser pobre.

La inflación estimada por la CGT está a tono con las proyecciones realizadas hasta el momento por las consultoras privadas que oscilan entre 2,5 y 3 por ciento para el último mes de 2017.

Al estar entre estos porcentajes, se convertirá en uno de los meses más fuertes en términos de subas de precios de todo 2017 y se situará en el "top 4", junto con las de febrero (2,5%), marzo (2,4%) y abril (2,6%).

En un año en el que impactaron subas de tarifas y combustible, aunque también alimentos y bebidas, entre otros, 2017 terminará con una inflación de entre 23,5% y 25%, similar a la de 2014.

En diciembre último, los combustibles subieron un 6%. A esto se agregó el incremento de las tarifas, que para el caso de la electricidad fue de 19% en diciembre (y otro 12% en febrero) y de 45% para el gas, en promedio, aunque este porcentaje difiere según la categoría de usuario que se trate. También en el último mes se computó un aumento para las prepagas, de un 6%, y para el personal de casa particulares un 12%. "Alimentos y bebidas estuvo relativamente tranquilo, entre 1,5% y 2%; y la inflación núcleo fue de alrededor de 1,5%.

En Ecolatina, estiman que diciembre va a terminar rozando el 3%, para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, porcentaje con el que el año finaliza en un 25%. Para Elypsis, el año terminará con una inflación del 24%, con una suba de 2,6% para diciembre.

La medición oficial del Indice de Precios al Consumidor nacional se conocerá el jueves 11, cuando el Indec de a conocer la variación del costo de vida del último mes del año.

En noviembre, el IPC marcó 1,4% a nivel nacional y, en el acumulado del año, llegó a 21%.