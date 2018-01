Procesaron y pasó a una cárcel la chica que mató al novio a balazos

Nahir Galarza, la chica de 19 años que asesinó de dos balazos a su novio de 20, fue procesada y trasladada ayer a una cárcel común por decisión de la Justicia, después de que los médicos que la atendían en la sala de psiquiatría del Hospital Centenario de Gualeguaychú determinaran que ya está “estabilizada” emocionalmente.

La joven fue trasladada sin esposas aunque escoltada por la policía.

La estudiante de abogacía se sometió por la mañana a controles psicológicos y los resultados fueron positivos. Los médicos le notificaron entonces al Juzgado de Garantías que la joven tenía el alta, por lo que la Justicia definió trasladarla de inmediato a la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia de su ciudad natal.

Justamente, una multitud había marchado el lunes a los Tribunales locales para pedir justicia por Fernando Pastorizzo, la víctima, y reclamar que Galarza fuera trasladada a una cárcel.

“Espero que esta asesina esté lo antes posible en una celda y no en una cama de hospital”, había dicho Gustavo Pastorizzo, el padre de Fernando, quien estuvo acompañado por unas 200 personas.

“Por la manera en que esta persona lo asesinó y por los golpes que le dio durante años no se puede creer que aún siga detenida en el hospital, supuestamente en un estado de shock que no tuvo cuando le pegó los dos tiros, cuando se bañó, cuando se acostó y cuando se puso a postear en las redes sociales”, agregó el hombre.

Galarza estuvo internada desde el viernes pasado en el Hospital Centenario, esposada y con custodia policial. La Justicia decidió enviarla allí después de que confesara el crimen por una supuesta descompensación emocional. El principal temor de la fiscalía era que la chica intentara quitarse la vida.

Al ver a la multitud reclamando frente a su despacho, el fiscal a cargo de la investigación, Sergio Rondoni Caffa, habló con la familia y comunicó que “seguirá detenida como corresponde”.

“Esta chica está ahí no porque la Fiscalía quiera sino por un pedido médico (del forense). No queremos que cometa un atentado contra ella misma, sino que cumpla lo que tenga que cumplir, que es una condena”, había agregado Rondoni Caffa.

La causa que investiga el asesinato de Pastorizzo está caratulada como “homicidio doblemente agravado” por el vínculo y la utilización del arma.

“Si se prueba, a Galarza le correspondería cadena perpetua”, afirmó Rondoni Caffa en declaraciones trascendidas ayer a la prensa metropolitana.