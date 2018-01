También será más costosa la emisión del DNI

El trámite para obtener el DNI pasará de $60 a $100 desde este miércoles, y para obtener el documento en solo 24 horas se deberá abonar mil pesos, de acuerdo con una resolución del Ministerio del Interior publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según la cartera que está a cargo de Rogelio Frigerio, la actualización de la tasa "responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción, donde el Estado no sólo no obtiene ganancias sobre la tarifa sino que subsidia más del 50% del mismo".

"Las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonarlo quedarán exentas de dicho pago", puntualizó el Ministerio.

De acuerdo con el el nuevo cuadro tarifario, la obtención del DNI original así como sus renovaciones de 5, 8 y 14 años saldrá 100 pesos; el mismo precio correrá para la rectificación de datos o su cambio por extravío y deterioro.

La excepción serán los ejemplares "D" (cuarto ejemplar) que costarán -también desde mañana- 150 pesos.