Denunciaron a 11 diputados por la caótica sesión del 14

El Gobierno denunció ante la Justicia federal a 11 diputados del kirchnerismo y la izquierda, a los que acusó de intentar hacer fracasar la sesión legislativa del 14 de diciembre pasado donde se intentó aprobar la reforma previsional al querer franquearle la puerta a los manifestantes para que invadieran la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que los acusó de amenazar a la Gendarmería e interponerse para evitar detenciones.

La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría y fue firmada por Guillermo Soares Gache, subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que depende de Patricia Bullrich.

Los denunciados son los kirchneristas Leopoldo Moreau, Victoria Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Marcos Cleri, y Nicolás del Caño, y Myriam Bregman del Partido de los Trabajadores Socialistas. También acusaron a Gabriel Mariotto, pero no es legislador nacional.

La denuncia puntualiza cinco hechos ocurridos en la tarde del 14 de diciembre pasado y señala que todos los sucesos violentos tuvieron como contrapartida los pedidos para que se suspenda la sesión legislativa. Las pruebas son testimonios de los gendarmes, un informe de Gendarmería e imágenes de TV.

El Gobierno acusó a los diputados de los siguientes sucesos:

Dijo que a las 13.30 del 14 de diciembre cerca de las vallas, a diez metros sobre Rivadavia, Moreau, Mayra Mendoza, Pietragalla, Larroque, Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Gabriel Mariotto, Marcos Cleri, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, “se abalanzaron sobre los gendarmes que se encontraban realizando el cordón de seguridad”. Dijo que decían que el Gobierno era una dictadura y que los gendarmes se replegaron.

El segundo episodio denunciado son amenazas que profirió Moreau sobre un jefe de Gendarmería: “Se me acerca y emana insultos de todo tipo hacia mi persona y hacia los Gendarmes que integramos la Institución, como así también realiza amenazas consistentes en el que el suscripto y todos los allí presentes perderíamos el trabajo, que él se encargaría de que esto no quede así ya que puede saber quién soy y echarnos de la Fuerza; que nadie iba a pasar para reprimir a los ciudadanos”, declaró el Primer Alférez Carlos Gabriel López, jefe de la Segunda Sección Contra Disturbios del Primer Escuadrón de la “Base Moreno”.

El tercer episodio identifica al diputado Pietragalla “obstaculizando las detenciones que estaba llevando a cabo personal de Gendarmería”. Se ve el forcejeo entre el legislador y la fuerza.

El cuarto hecho se refiere a que los diputados Araceli Ferreyra y Marcos Cleri se aferraron a los barrotes de un camión de Gendarmería para evitar el traslado de detenidos.

El quinto episodio es el de entorpecimiento de las sesión legislativa. Y que una vez dentro del recinto, buscaron abortar la sesión extraordinaria.