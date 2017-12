Por el uso de pirotecnia en Navidad, internaron a un joven con autismo

Un joven que tiene TEA (trastorno del espectro autista) terminó internado por culpa de los estruendos de los petardos que se arrojaron durante la madrugada del 25.

El hecho ocurrió en San Juan, donde no hay restricciones para la venta de pirotecnia. Las personas que tienen autismo tienen hipersensibilidad auditiva y por eso sufren con los fuegos artificiales. La mamá del joven relató que su hijo "sufrió convulsiones y debió internarlo".

"No me hace ninguna gracia subir esta foto porque se trata de mi hijo. Lo hago para tratar de que tomemos CONCIENCIA del daño que se hace con la tonta, injustificada, e inhumana acción de tirar PIROTECNIA. Mi hijo es un joven AUTISTA y no entiende estos sonidos, que solo son explosiones cerca. El nerviosismo de estos sonidos inentendibles hizo que convulsionara. Para las madres es un momento desesperante ver que a tu hijo le falta el aire, se estremece todo el cuerpo peleando con la razón y la locura por ayudarlo y no poder", explicó Delia Sánchez, quien pidió tomar conciencia para terminar con la pirotecnia.

Las personas con TEA escuchan de manera potenciada los estruendos, sin entender el origen. Por eso sufren con la situación y les genera un estrés extremo.