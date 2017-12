Aníbal Fernández disparó contra La Cámpora

El ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, reiteró sus críticas hacia La Cámpora por la decisión estratégica de no realizar alianzas con otros sectores del peronismo y, en ese sentido, consideró que el diputado nacional Máximo Kirchner y los miembros de la agrupación que lidera “se creen buenos, angelicales, impolutos y que el resto -de los peronistas- son todos malos, sucios y feos”.

Fernández sostuvo que en el peronismo “nadie es santo” y “hay que tratar de conciliar” entre todos los sectores, pero La Cámpora se posiciona “como si fuesen una élite de gente que son buenos y los otros los malos. Acá no hay nadie que tenga el cien por ciento de la razón”, remarcó en declaraciones a radio El Mundo.

“Pareciera que Máximo (Kirchner) y La Cámpora son impolutos, angelicales, alados y los otros, que son feos, sucios y malos, no se tienen que acercar a los impolutos. ¿Quién te dijo que sos impoluto?”, se preguntó Fernández.

En ese sentido, el ex jefe de Gabinete convocó a los peronistas a “tratar de conciliar con una visión parecida, coincidir en una propuesta política que comprenda a quienes están sufriendo”.

Por otra parte, Fernández también criticó a los justicialistas que ayudaron al gobierno nacional a aprobar la ley de reforma previsional al sostener: “Ellos (Cambiemos) han contado con la anuencia o con la colaboración, ya sea con la mano o con el culo, porque si se levantaban los nuestros (peronistas) no tenían quórum y hubo culos que se quedaron sentados para poder sacar esa ley”.