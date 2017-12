Amia: piden 4 años de prisión para Menem por el delito de inducción al encubrimiento

La Fiscalía solicitó ayer la pena de 13 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano y cuatro años para el ex presidente Carlos Menem, por su responsabilidad en el encubrimiento de la investigación por el atentado a la Amia.

Asimismo, requirió ocho años de cárcel para los ex fiscales Eamón Mullen y José Barvacchia, y un año para el ex titular de la Daia, Rubén Beraja. La fiscalía pidió también que sean condenados a 3 años y 6 meses Carlos Telleldín, que cobró tras acusar a policías bonaerenses de haber intervenido en el ataque, y a su entonces abogado Víctor Stinfale. El fiscal Miguel Yivoff acusó a Menem por el delito de "inducción al encubrimiento", al haber presionado a Galeano para que no investigara al ciudadano sirio Jacinto Kanoore Edul por el atentado.

El juicio oral comenzó en agosto de 2015 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. Tras el alegato de la Fiscalía, el juicio entrará en receso durante la feria judicial de enero. Luego comenzarán los alegatos de las seis querellas, los alegatos de las 13 defensas, últimas palabras de los acusados y el veredicto que se calcula para mediados de 2018.