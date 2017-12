La oposición lamentó la sanción de la ley y destacó rechazo popular

Luego de una maratónica sesión en Diputados y tras una jornada enmarcada por la violencia, la Cámara Baja votó la reforma previsional -tenía media sanción en Senadores- y la convirtió en ley ayer por la mañana. La votación resultó en 127 votos afirmativos, 117 negativos y 2 abstenciones. La norma implica un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria y supone un ahorro para las arcas públicas. En ese contexto, diputados de la oposición lamentaron que el proyecto oficialista se haya convertido en ley y destacaron el rechazo popular a la misma.

El titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, el santafecino Agustín Rossi, dijo que su fuerza política está “triste” porque hicieron “todo lo posible para que esta ley no salga”, pero no lo lograron. “El rechazo se vio anoche en cacerolazos a lo largo y ancho de todo el país”, consideró Rossi, que aseguró que esa modalidad de protesta “va a seguir”. “Nos parece una ley mala”, resumió Rossi. “Tratamos de defender que no saliese, lamentablemente no conseguimos los números”, aseguró el diputado santafecino.

En tanto, la diputada massista Graciela Camaño consideró que al Gobierno nacional “se le cayó el relato” porque “la gente se dio cuenta de que los estaban robando”, luego de las protestas que se registraron en las últimas horas contra la reforma previsional. “Ellos construyeron un relato y salieron a galopar sobre ese relato. ¿Qué dice el relato? Que no puede seguir sosteniendo el número de beneficiarios, construyeron un relato que se cayó por las dos movilizaciones del día de ayer”, afirmó Camaño. A su turno, el diputado nacional Daniel Arroyo consideró: “La verdad que fue un día muy triste”. “Me parece que se quebró la relación de la sociedad y el gobierno”, remarcó el legislador al tiempo que agregó que “van a cobrar menos los jubilados, pero los van a compensar con un bono”. Asimismo, la diputada nacional del Frente Renovador, Mirta Tundis, declaró que la ley de reforma previsional “es mala para los jubilados” ya que “nadie asegura que la inflación va a bajar”.