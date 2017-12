Macri insistió en que la reforma beneficiará a jubilados y dijo que la violencia fue orquestada

Luego de que el Congreso sancionara como ley la reforma previsional, que modifica entre otras cuestiones el cálculo para el aumento de las jubilaciones, el presidente Mauricio Macri celebró su aprobación y afirmó que se trata de una medida “necesaria”.

El Presidente admitió que las reformas que plantea generan “incomodidad” pero señaló que “el futuro se construye haciendo cosas distintas” que en el pasado.

Macri dijo que para él “era lo más simple” irse “de vacaciones” pero que planteó las reformas porque no está para hacer lo que le resulta “más cómodo” y sostuvo: “Ustedes confiaron en mí para que yo los haga crecer”. “El futuro se construye haciendo cosas distintas, mejores: no hay magia. Cada uno tiene que poner su granito de arena”, dijo.

“Lo que hicimos con esta reforma fue garantizar que en los próximos años están defendidos de la inflación”, dijo desde Casa Rosada el mandatario en conferencia de prensa. El lunes, el Congreso aprobó con 127 votos a favor y 117 en contra, más dos abstenciones, la reforma previsional en medio de fuertes críticas, incidentes fuera del palacio y en una jornada que terminó con cacerolazos en varios puntos del país.

Por otro lado, Macri se refirió a los episodios de violencia ocurridos durante la jornada y consideró que fueron “premeditados” y “orquestados” y que su objetivo “fue que no funcione el Congreso”. Al respecto, dijo que lo sorprendía “no haber escuchado una mayor condena” de parte de los líderes de la oposición sobre las “agresiones contra la Policía” ocurridas en el marco del debate de la reforma previsional, y sostuvo que los efectivos “son también argentinos” y les agradeció por su labor de “defender la institucionalidad y la democracia”.

Consultado acerca del decreto por el bono para jubilados que se pagará en marzo próximo, aseguró que “saldrá durante el día de hoy” (por ayer). Ante una consulta puntual, el mandatario desestimó que el bono pueda ser remunerativo o pueda repetirse en el tiempo.

El jefe de Estado cuestionó a la jueza en lo contencioso administrativo Patricia López Vergara, quien “invadió competencias”, según señaló. “Lo que hizo la jueza de la Ciudad, López Vergara, invadiendo competencias que no le correspondían, deja muy mal a la Justicia argentina”, argumentó.

Consultado sobre la falta de explicación de la iniciativa, Macri reconoció que “siempre se puede mejorar la comunicación”, pero consideró que “son muchas las reformas que tenemos que encarar para construir una Argentina que nos incluya a todos”.