Mauricio Macri: "Los actos violentos no fueron espontáneos"

El presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa luego de la maratónica sesión en el Congreso y una jornada repleta de violencia en las calles. "Creo en la paz, el diálogo y la democracia", comenzó diciendo el Presidente.

"Toda la violencia que vimos la vamos a orquestar junto con la Justicia porque no fue algo espontáneo", sentenció el mandatario con respecto a los destrozos fuera del Congreso. Al ser consultado por periodistas sobre quiénes orquestaron los destrozos, el Presidente sostuvo: "Hubo diputados que incitaron a la violencia. Creen que a partir de la violencia van a imponer sus ideas", sentenció.

"Muchos me han criticado durante estos dos años que no he comunicado. No vine a esconder los problemas y no tengo nada que esconder bajo la alfombra", sostuvo en referencia a la falta de explicación con respecto a la reforma previsional. "Todos estos cambios generan incomodidad pero son los necesarios. Esto es un proceso pero no se cambia de un día para el otro y el proyecto protege a los jubilados de la inflación", explicó.

Luego, aclaró que el decreto por el bono de compensación será oficial durante este martes y explicó que el cambio de fórmula de la reforma previsional va a garantizarle a los jubilados "frente a saltos de inflación una estabilidad en los próximos años".

Con respecto a los cacerolazos que se vivieron en distintos barrios de la Capital Federal y del interior del país, Macri sostuvo: "Yo respeto que haya gente que piense que estas reformas no son buenas,lo que pido es que no duden de la intencionalidad", cerró.