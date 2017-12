Piden juicio oral para Cristina

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta Cristina de Kirchner y otros ex funcionarios vayan a juicio oral y público por manejo irregular de la obra pública durante su Gobierno con fraude cometido en perjuicio al Estado Nacional. El pedido fue hecho ante el juez federal Julián Ercolini ante el cual requirió lo mismo la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, ambas querellantes en la causa, y antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal. Esta semana se esperan además definiciones en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, con un fallo del juez Ercolini, que definirá si procesa o no al técnico informático Diego Lagomarsino como supuesto partícipe primario.