UTA levantó el paro y los colectivos funcionarán con normalidad

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió no adherir al paro de 24 horas que lleva a cabo la CGT desde el mediodía de ayer, la posibilidad era que lo hicieran desde las 0.00 de hoy, por lo que, finalmente, hoy funcionarán los colectivos.

En cuanto a los otros gremios de transporte, aún no estaba claro si funcionarán o no los ferrocarriles, mientras que el subte paró desde las 21 y hasta este mediodía.

Las medidas de fuerza son en protesta contra el tratamiento en el Congreso de la reforma previsional que impulsa el Gobierno. Dirigentes de la UTA tomaron la decisión de no adherir al paro en una reunión que mantuvieron ayer por la tarde con dirigentes de otros gremios de la CGT.

“Nuestros compañeros se presentarán en consecuencia normalmente en el día de mañana, cumpliendo con los horarios preestablecidos", se informa en uno de los párrafos del documento que lleva la firma del Secretario General del sector Roberto Fernández.

Aunque la CGT inició su medida de fuerza a las 12, estaba claro desde un principio que funcionarían los colectivos hasta entrada la noche de ayer para no complicar el regreso ni de los manifestantes que fueron a protestar contra el proyecto de reforma previsional ni de los trabajadores que habían concurrido a sus empleos. Por su lado, los dos gremios de taxis, peones y propietarios, también anticiparon que no se suman a la medida de fuerza dispuesta por la central sindical.