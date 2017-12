Di Palma: “El sistema financiero conspira contra el sector inmobiliario”

Luego del repunte en el primer semestre del año de las operaciones de compra-venta de inmuebles en nuestra ciudad, desde el sector advierten que se percibe un estancamiento en la actividad, principalmente por las demoras en el otorgamiento de créditos hipotecarios.

En efecto, el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, afirmó ayer en una entrevista con Democracia después de las elecciones de octubre comenzó a visualizarse “una merma en la actividad y un mercado demorado, con menos carpetas en trámite”.

Para el profesional, el mercado “se ha enfriado bastante, con el retiro de algunas líneas crediticias en los bancos, ya que hay que recordar que el 80 por ciento de la movilidad del mercado radica en los préstamos hipotecarios”.

“En 2016 las operaciones estuvieron muy demoradas, y este año pensamos que se iba a viabilizar, pero le momento del país pospone algunas decisiones”, señalo.

Y ahondó: “Las subas en las tarifas, el combustible, las tasas, las prepagas, los servicios públicos hacen mella en el bolsillo de la población, repercute primero en el comercio y después en todas las actividades. En este contexto vemos que 2018 no va a ser un año fácil, pero por supuesto, tenemos las mejores expectativas como siempre”.

“Sin acceso al crédito hipotecario no hay un mercado con capacidad de pago para el valor de una propiedad, no hay capacidad de ahorro, y el sistema financiero conspira contra el sector inmobiliario, por eso esperamos que se inyecte realmente dinero y que se pueda volcar al crédito”, afirmó.

“No hay nada mejor que la inversión en ladrillo”, dijo.

Y cuestionó: “El problema es que no se vuelca el dinero a sectores que pueden ser generadores de puestos de trabajo, en beneficio del conjunto de la sociedad. Propiedad en venta hay muchísimas en Junín, y hay algunas operaciones de compraventa enganchadas, de alguien que vende y compra otra propiedad, pero estamos lejos de los meses junio, julio, agosto, donde el sector recuperó la vitalidad. Y estamos aún más lejos del período 2003/2008”.

Con respecto a los alquileres, afirmó que hay una pérdida de rentabilidad de los propietarios.

Mejor que en 2016

Las escrituras de compra y venta de propiedades en la provincia de Buenos Aires, crecieron un 25,9% en el mes de octubre pasado en relación al mismo mes del año anterior.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Provincia, en octubre de 2016 se realizaron un total de 8.921 escrituras mientras que en octubre último se concretaron 12.052 documentos de compraventa.

A la hora de explicar el importante crecimiento de la actividad inmobiliaria en el territorio bonaerense, la mayoría de los analistas consultados coincide en que se debe a la aceleración en el otorgamiento de préstamos hipotecarios uva por parte de los bancos.

En tal sentido, según las estadísticas del Colegio de Escribanos de la Provincia, entre octubre del año pasado y octubre último hubo un crecimiento del 73,4 por ciento de las hipotecas.

Así, mientras en octubre de 2016 se registraron 958 hipotecas, en octubre último hubo 3.607, esto es 2.649 hipotecas más.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la compraventa de inmuebles creció en octubre 48,1% respecto a igual mes de 2016, al sumar un total de 6.151 registros, impulsados por las operaciones con créditos hipotecarios, que explicaron el 31,1% del total, informó hoy el Colegio de Escribanos porteño.

En comparación con septiembre pasado, los actos escriturales subieron 2,3% en cantidad y 4,3% en volumen de dinero movilizado.

De esta forma, en los diez primeros meses del corriente año la cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles creció 44,4%.

En septiembre, las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 1.907 casos, 238.7% más que las registradas un año antes, mientras aumentaron 9,6% en comparación con el mes anterior.

La entidad porteña precisó que en los primeros 10 meses de 2017, las operaciones concretadas a través de créditos hipotecarios ascendieron a 11.800, lo que representó un incremento de 173% respecto a igual período de 2016.