Dujovne: “Quieren asustar a los jubilados cuando hay un fuerte aumento”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se muestra muy tranquilo con lo que puede suceder hoy en el Congreso. Está convencido de que las escenas de la semana pasada no se repetirán y culpa al kirchnerismo de los resultados de la última sesión.

“No saben adaptarse a la vida democrática desde la oposición. La foto es triste y sin precedente desde 1983”, dispara. Sin embargo, asegura que las condiciones ya están dadas para avanzar con el proyecto y que la erogación de unos $4000 millones que se necesitará para destrabar la reforma previsional será compensada con varias medidas, entre las que destaca el recorte de cargos políticos en el Estado, que será anunciado en los próximos días.

“Tuvimos una muy buena reunión con gobernadores y diputados, donde conversamos acerca de la reforma. Se acordó un pago adicional en marzo, que alcanzará a 9 millones de personas entre jubilaciones y AUH, que fue muy bienvenido por diputados y gobernadores. Volvió el camino de diálogo que nunca debió haberse interrumpido. Incluso entre los diputados algunos votarán en contra pero quieren dar quórum y que no tengamos el bochorno de la sesión del jueves, donde un grupo armó todo para que la Cámara no pueda sesionar. Ellos sabían que perdían”, señaló Dujovne.

“La oposición quiere asustar con una supuesta pérdida cuando hay un fuerte aumento y nos encaminamos a evitar cualquier tipo de atajo”, consideró el ministro, agregando que “los jubilados quedan parados en una situación en la cual de aquí en adelante los actuales y los futuros que se incorporen al sistema tendrán una fórmula de ajuste en la movilidad de sus ingresos como nunca hubo”.