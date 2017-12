Congelaron el decreto de reforma previsional

El Gobierno de Mauricio Macri retrocedió ayer en su pretensión de decretar la reforma previsional, luego de que tropezara en forma escandalosa y con una fuerte represión en el Congreso de la Nación.

Según reconstruyeron diversos medios metropolitanos, un decreto de necesidad y urgencia firmado por todo el gabinete pero no por el presidente Mauricio Macri, finalmente debió ser cajoneado en la noche de ayer ante la fuerte oposición que despertó, incluso, en sectores aliados como el de la diputada Elisa Carrió.

A las 18.30 y sin previo aviso, todos los ministros del gabinete de Mauricio Macri comenzaron a llegar a la Casa Rosada para una reunión urgente como consecuencia de los enfrentamientos en las afueras del Congreso y la suspensión de la sesión en Diputados donde se pretendía aprobar el paquete de reformas que promueve la administración de Cambiemos.

Todos los responsables de las carteras nacionales dijeron presente, salvo Lino Barañao, de Ciencia y Francisco Cabrera, de Producción.

En el ingreso a la Rosada evitaron hablar con la prensa y fueron directo al salón donde los esperaba el jefe de Gabinete, Marcos Pe ña, quien encabezó el encuentro del que no participó el presidente Mauricio Macri.

La reunión duró casi dos horas. Cerca de las 21 se retiraron.

Según la prensa metropolitana, todos los ministros firmaron el DNU; Macri aún no lo firmó.

Mientras estaban reunidos, Elisa Carrió, por Twitter, dijo: “Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”.

A la salida de la reunión, el único ministro que habló escuetamente fue Germán Garavano: “Lo estamos evaluando”, dijo cuando se le consultó por el decreto.

Desde la tarde, cuando se levantó la sesión, el rumor que sobrevoló los pasillos de la casa de Gobierno es que se analizaría sacar por decreto la reforma que ya cuenta con el aval del Senado. La posibilidad del DNU, firmado por todos los ministros pero no por Macri, comenzó a enfriarse minutos después de que trascendiera la información.

En la previa, cuando todas las miradas estaban puestas en el Congreso y luego de que se suspendiera la sesión en Diputados, Macri se reunió

su mesa chica. Del encuentro participaron la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Peña.

Del encuentro de ministros, que comenzó alrededor de las 19, también participaron el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó; por el Senado estuvo Federico Pinedo y también Mario Negri, titular de la bancada oficialista en Diputados.