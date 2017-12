El 75 por ciento de los rusos votará por Putin

El 75% de los rusos que tiene pensado votar en los comicios presidenciales de marzo próximo elegirá al actual mandatario, Vladimir Putin, según un sondeo de intención de voto publicado hoy por el prestigioso centro Levada que recoge la agencia de noticias EFE.

El primer estudio de opinión publicado después de que el jefe del Kremlin anunciara hace una semana su candidatura en las comicios presidenciales de 2018 indica que sólo el 58% de los rusos con derecho a voto tiene intención de participar en el proceso.

Otro 20% de los encuestados no ha tomado aún una decisión al respecto, mientras que un 10% está seguro de que no irá a votar.

En cualquier caso, el 61% de los rusos apoya al actual jefe de Estado, con independencia de su intención de acudir o no a votar en marzo.

Otros sondeos recientes de Levada han señalado que Putin goza de una popularidad superior al 80% entre la población.

A gran distancia le siguen en intención de voto el candidato ultranacionalista Vladimir Zhirinovski (10%) y el comunista Guennadi Ziuganov (7%).

La encuesta no incluye al líder opositor Alexei Navalni, porque pese a la popularidad de la que goza entre la oposición liberal y los jóvenes, está inhabilitado para presentarse a los comicios por haber sido condenado en un caso de malversación.

Las elecciones del 18 de marzo de 2018, la fecha escogida para hacerlas coincidir con el cuarto aniversario de la anexión de Crimea, serán la cuarta vez en que Putin se presente a unos comicios presidenciales, tras los de 2000, 2004 y 2012.

En el ínterin, ocupó cuatro años el puesto de primer ministro entre 2008 y 2012, por lo que de ganar las próximas elecciones permanecería en el poder casi un cuarto de siglo.

El Centro Levada es una de las organizaciones de investigación sociológica independiente más grandes de Rusia. Surgido en 1987 en honor del sociólogo ruso Yuri Levada, cuenta con una red de 67 oficinas regionales, según informa el sitio de noticias especializado Russia Beyond.