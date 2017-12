"Esto es un recorte de jubilaciones", advirtió Massa

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reapareció ayer para cuestionar el proyecto de reforma previsional que impulsa el oficialismo, al advertir que se trata de "un recorte de las jubilaciones".

Tras semanas de silencio, el dirigente reafirmó el compromiso del Frente Renovador de oponerse a la iniciativa planteada por el Gobierno al señalar: "Este fue nuestro compromiso en octubre con el ciudadano cuando votó, y ahora es nuestra responsabilidad y la de cada uno de nuestros diputados, por eso vamos a votar en contra".

En esta línea, el ex diputado sostuvo que en las últimas elecciones su fuerza asumió "un compromiso con el ciudadano" y que, en el caso de los jubilados, era el de "no permitir recorte de las jubilaciones".

Asimismo, el líder del Frente Renovador indicó que "el Gobierno nacional no presentó una reforma previsional, presentó una nueva forma de cálculo para recortar jubilaciones y ahorrar plata que le dio a las provincias".