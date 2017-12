Cambiemos obtuvo dictamen para la reforma previsional

En medio de una sesión signada por empujones, insultos, disturbios y fuertes críticas por parte de la oposición, gremialistas, agrupaciones sociales y de jubilados, Cambiemos consiguió ayer dictamen al proyecto de reforma previsional, que modificará el mecanismo para calcular los aumentos.

Apenas iniciadas las deliberaciones sobre el proyecto de cambios jubilatorios en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, comenzaron los incidentes cuando un grupo de jubilados junto a agrupaciones sociales lograron ingresar al recinto en el cual se debatía la iniciativa oficial, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

A raíz de los incidentes, que incluyeron empujones, gritos e insultos a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; y de Hacienda, Nicolás Dujovne; la sesión pasó a un breve cuarto intermedio para ser retomada minutos después a pesar de que la tensión continuaba en el Anexo de la Cámara de Diputados.

Polémica

Representantes gremiales realizaron fuertes críticas ante los funcionarios del Gobierno por entender que el proyecto de cambios jubilatorios implica un "saqueo" y una "estafa" a los trabajadores y futuros jubilados.

Por su parte, los funcionarios aseguraron que la iniciativa incluye un debate "en favor de las generaciones futuras" y rechazaron que la fórmula propuesta implique un aumento "del cero por ciento".

El secretario general del gremio Suteba, Roberto Baradel, señaló: "Estamos reclamando que no se ejecute este saqueo a los jubilados".

Triaca argumentó que el tratamiento por la reforma previsional implica debatir "en favor de las generaciones futuras", mientras que Dujovne, se defendió de las críticas y argumentó que la fórmula de incremento "correspondiente a marzo no fue generada".

En medio de la polémica, el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, apuntó contra el kirchnerismo: "Yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio, pero la grieta arranca por la irresponsabilidad de los que gobernaron".

"Prendieron fuego la casa y hoy se quejan del olor a humo", cuestionó.